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Buradasınız : » » 'Musul'a havadan yardım' çağrısı

'Musul'a havadan yardım' çağrısı

Selim el-Cuburi, DEAŞ'a karşı operasyonların sürdüğü Musul'un batısındaki abluka altında bulunan sivillere dikkati çekerek sivillere havadan gıda yardımı yapılmasını istedi.

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Musula havadan yardım çağrısı

Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi, Bağdat'ta meclisin en büyük Sünni grubu Güçler Birliği Koalisyonu tarafından düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ülkede her türlü terör ve devlet dışı silahlı grupların bulunmasını kabul etmediklerini belirterek, "Terörle mücadele alanında uluslararası yardımları Bağdat hükümetiyle koordinasyon şartıyla ve yasal çerçevede kabul edebiliriz." dedi.

"Musul'da sivillere havadan yardım yapılsın"

"Güvenlik güçlerinin operasyonlarda Musul'da DEAŞ'in ablukası altında bulunan sivillerin durumunu göz önünde bulundurması gerekiyor." ifadesini kullanan Cuburi, "Musul'un batısında abluka altında bulunan bölgelere yeterli gıda yardımı havadan yapılsın. 'Yardımların teröristlerin eline geçeceği' korku ve endişesinden kurtulmamız lazım." mesajını verdi.

DEAŞ kontrolündeki Musul'un batısında binlerce sivil abluka altında bulunuyor. AA

Etiketler: DEAŞ, Selim el-Cuburi
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