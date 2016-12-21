Musul ve Kerkük'te 125 bin kişi yurdundan oldu

Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Casım el-Caf, Bağdat'taki bakanlık binasında düzenlenen basın toplantısında, "Musul ve Kerkük'e bağlı Havice'den yerinden edilenlerin sayısı 125 bine ulaştı. Bunların bir kısmı çadır kamplara yerleştirildi. Bir bölümü de kendi isteği üzerine başka yerlere gitti." dedi.

Musul'daki operasyonlardan dolayı günlük 2 bin kişinin evlerini terk ettiğini bir kısmının ise geri döndüğünü ifade eden Caf, "Son 2 gün içinde 20 bin kişi geri döndü. Geçen 2 ay içinde ise bir buçuk milyon insan kurtarılan bölgelerdeki evlerine yerleşti." diye konuştu.

500 bin kişinin yerinden edilmesi bekleniyor

"Musul operasyonundan dolayı 500 bin kişinin yerinden edileceğini öngörüyoruz." diyen Caf, şunları kaydetti:

"Musul'dan kaçan bazı siviller, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile yapılan koordinasyon sonucu Ulaştırma Bakanlığı'nın tahsis ettiği otobüslerle Suriye'deki Hol kampına yerleştirilmişti. Sabaha karşı Hol Kampı'ndan gelen bin 400 kişi IKBY'ye giriş yaptı. Bunlar, bugün Selahaddin'e bağlı Alem'deki kamplara yerleştirilecek."

Iraklı Bakan Caf, Musul'daki operasyonlardan dolayı yurtdışına göç edenlerin sayısı hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirterek, "Bazı vatandaşların önce Suriye oradan da Türkiye'ye göç ettiğini biliyoruz. Bir bölümünün de Azez'de bulunduğunu duyduk. Ancak sayılarıyla ilgili elimizde net veriler bulunmuyor." ifadesini kullandı.

Bakan Caf, Birleşmiş Milletler'den daha fazla yardım talebinde bulundu.