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'Musul terör örgütü DEAŞ'tan tamamen kurtarıldı'

Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'un, terör örgütü DEAŞ'tan tamamen kurtarıldığı bildirildi.

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Musul terör örgütü DEAŞtan tamamen kurtarıldı

Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarıldığı bildirildi.

Irak devlet televizyonunun haberinde, "Musul'un tamamı DEAŞ'tan kurtarıldı." denildi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi de Musul'da DEAŞ'a karşı kazanılan zaferden dolayı güvenlik güçleri ve Irak halkını kutlamıştı.

Musul'da bulunan İbadi'nin basın toplantısı düzenleyerek, "zafer" açıklaması yapması bekleniyor.

Musul kenti, Haziran 2014'te DEAŞ'ın kontrolüne geçmişti.

Irak ordusu, Peşmerge ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleriyle 17 Ekim 2016'da Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması kapsamında doğu yakasına operasyon başlatmıştı. Doğu yakasının yaklaşık 100 gün süren operasyonların neticesinde 24 Ocak'ta tamamen DEAŞ'tan geri alınmasının ardından 19 Şubat'ta da Musul'un batı yakasının kurtarılması için üç cepheden operasyon başlatılmıştı.

Etiketler: Musul, Irak, DEAŞ
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