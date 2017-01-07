'Musul kurtarıldıktan sonra Türkiye ile petrol boru hattı açacağız'

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, "Musul kurtarıldıktan sonra inşallah Türkiye ile petrol boru hattı açacağız. Bu da iki ülke arasında anlaşmalara dayanacak." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak ziyareti kapsamında bir araya gelen ikili, Başbakanlık Sarayı'nda gerçekleşen Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyine liderlik etmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan İbadi, "komşu ve dost ülke" şeklinde nitelendirdiği Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesini istediklerini belirterek, "Başbakan Yıldırım, çok önemli bakanlarıyla geldi. Ekonomik güvenlik, eğitim ve istihbarat konusunda iş birliğimiz olacak." diye konuştu.

Terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığına ilişkin bir soruya İbadi, "Anayasamız, ne olursa olsun kimsenin komşu ülkelere saldırmasına izin vermiyor." şeklinde cevap verdi.

Başbakan İbadi, Türk askerlerinin Başika'daki eğitim amaçlı varlığına dair ise şunları söyledi:

"Başika konusunda imzalanan sonuç bildirgesinde Türk askerlerinin topraklarımızdan çekilmesi talebimizi ilettik. Türk tarafı, Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı göstereceğini vurguladı."

İbadi, terör örgütü DEAŞ'la mücalede son aşamaya gelindiğine işaret ederek, Musul'un terör örgütünden en kısa sürede temizleneceğini dile getirdi.

FETÖ okulları meselesi

Başbakan İbadi, Musul'un kurtarılmasının ardından Türkiye ile iş birliğine hazır olduklarını ifade ederek, "Musul kurtarıldıktan sonra inşallah Türkiye ile petrol boru hattı açacağız. Bu da iki ülke arasında anlaşmalara dayanacak. Irak'ın DEAŞ sonrası yeniden imarı için Türk şirketlerinin katkı sunma rağbetini gördük bundan da memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Irak'taki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) okullarına dair bir soruyu ise İbadi şu şekilde cevapladı:

"Bu okullarda Iraklı öğrenciler okuyor. Bu konuyu gözden geçirmeye hazırız. İki tarafla iş birliği içerisinde ve Iraklı öğrencilerin menfaatlerini gözeterek bir çözüme ulaşacağız." AA