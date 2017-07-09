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Buradasınız : » » Musul kentinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması

Musul kentinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması

Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'un, terör örgütü DEAŞ'tan tamamen kurtarıldığı bildirildi. Kentin batı yakasındaki El Nuri mahallesinde enkaza dönen binaların inşaatına başlandı.

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Musul kentinin terör örgütü DEAŞtan kurtarılması
Etiketler: Musul, DEAŞ
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