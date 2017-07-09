Musul kentinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması

Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'un, terör örgütü DEAŞ'tan tamamen kurtarıldığı bildirildi. Kentin batı yakasındaki El Nuri mahallesinde enkaza dönen binaların inşaatına başlandı.
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