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Musul, DEAŞ'tan temizleniyor

Irak Federal Polis Gücü, Musul'un batısındaki Şifa Mahallesi'ni terör örgütü DEAŞ'tan geri aldı.

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Musul, DEAŞtan temizleniyor

Irak güvenlik güçlerinin Musul kent merkezinin batı yakasında yer alan Şifa Mahallesi'ni terör örgütü DEAŞ'tan geri aldığı bildirildi.

Federal Polis Gücü Komutanı Tümgeneral Raid Cevdet, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, "Eski Şehir" bölgesinin kuzeyindeki Şifa Mahallesi'nde kontrolü tamamen sağlayan güvenlik güçlerinin Dicle Nehri kıyısına kadar ulaştığını söyledi.

Şifa Mahallesi'nin, çatışmaların sürdüğü "Eski Şehir" bölgesi dışında DEAŞ'ın elinde tuttuğu son mahalle olduğu belirtiliyor.

Irak ordusu, Peşmerge ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleriyle birlikte 17 Ekim 2016'da Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması kapsamında doğu yakasına operasyon başlatmıştı. Doğu yakası yaklaşık 100 gün süren operasyonların ardından 24 Ocak'ta tamamen DEAŞ'tan geri alınmıştı.

Bu gelişmenin ardından 19 Şubat'ta da Musul'un batı yakasının geri alınması için üç cepheden operasyon başlatılmıştı. AA

Etiketler: Irak, Musul, DEAŞ
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