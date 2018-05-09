Musul DEAŞ sonrası ilk seçimine hazırlanıyor

Musul'un kurtarılmasının üzerinden henüz 1 yıl geçmedi. DEAŞ ile girilen şiddetli çatışmalar, koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının hava saldırıları ve teröristlerin bombalı eylemleri nedeniyle kentin özellikle "Eski Musul" bölgesinde meydana gelen büyük yıkımın izleri hâlâ büyük ölçüde yerinde duruyor.

"Kentimizi yeniden inşa edeceğiz"

Irak genelinde 3 gün sonra yapılacak genel seçimlere Musul halkı böyle bir ortamda girecek. Seçim için son hazırlıkların yapıldığı Musul'da adaylar, "Kentimizi yeniden inşa edeceğiz", "Musul kimliğimizdir" ve "Yolsuzlukla mücadele edeceğiz" gibi sloganlarla oy toplamaya çalışıyor.

Bir dönem DEAŞ paçavraları ve sloganlarının yazılı olduğu duvarların üzerinde şimdi büyük bir çevre kirliliğine yol açan adayların posterleri ve siyasi partilerin bayrakları duruyor.

Kentin tüm bölgelerinde seçim kampanyası yürüten milletvekili adayları, harabe evlerin üzerine dahi posterlerini asmaktan çekinmeyip buralarda yaşam mücadelesi veren ailelerden de oy almak istiyor.

34 sandalye için 940 aday

DEAŞ sonrası ilk seçimine hazırlanan Musul, Bağdat'a 34 milletvekili gönderecek. Bu 34 sandalye için 253'ü kadın 940 aday yarışıyor.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Musul Medya ve İlişkiler Sorumlusu Ferhan Kiki, vilayet sınırları içinde yaklaşık 2 milyon 250 bin seçmen bulunduğunu söyledi.

Irak'ta cumartesi günü yapılacak seçimlerin, önceki seçimlere göre farklı olduğunu, oy verme işleminin parmak iziyle çalışan seçim kartlarıyla yapılacağını dile getiren Kiki, "Musul vilayetinin 806 bölgesindeki toplam 5 bin 45 seçim noktasında oy verme işlemi yapılacak. Seçim kartını alamayanlar, pasaport veya kimlikle oy kullanamayacak." ifadelerini kullandı.

Kiki, Musul'daki 2 milyon 250 bin seçmenin 750 bininin ise henüz seçim kartını almadığını kaydetti.

Kamplarda seçim noktaları kurulacak

Musul vilayetinin sınırları dışında yer alan bölgelerdeki kamplarda ikamet edenler için özel seçim noktaları oluşturulacağını aktaran Kiki, şöyle devam etti:

"Oy vermek için koşullar uygun olursa sandıklar kamplarda kurulacak ve iç göçmen Musullular burada oy verebilecek. Bunun dışında vilayet içinde evlerini terk edip başka ilçe, kasaba ve köylere yerleşenler için de 171 seçim noktası oluşturuldu."

Seçimlere katılımın artması bekleniyor

Irak Türkmen Cephesi Musul Sorumlusu Muhammed Ali de seçimlere katılım konusunda iyimser olduğunu belirtti. Önceki seçimlerde terör tehdidi ve saldırı korkusundan dolayı Musul'da katılım oranının yüzde 55'i geçemediğini hatırlatan Ali, bu kez seçimlerin farklı bir atmosferde gerçekleşeceğini dile getirdi.

DEAŞ'ın askeri varlığının sona ermesi dolayısıyla halkın terör ortamından uzak bir şekilde, korkmadan sandıklara gideceğini kaydeden Ali, yüzde 65'in üzerinde katılım beklediğini sözlerine ekledi.

Irak güçleri, yaklaşık 3 yıl terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde tuttuğu Musul'u Temmuz 2017'de geri almıştı.

Kaynak: AA