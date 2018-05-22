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Muson yağmurları 7 bin Arakanlı mülteciyi etkiledi

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kaldığı kamplarda 7 binden fazla kişinin muson yağmurlarından olumsuz etkilendiğini açıkladı.

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Muson yağmurları 7 bin Arakanlı mülteciyi etkiledi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, muson yağmurlarının Arakanlı Müslümanların kaldığı Cox’s Bazaar'da 2,5 metreye kadar su birikintisine neden olduğuna ve sel baskınlarının yaşandığına dikkati çekti.

Muson yağmurlarının Arakanlı mültecilere hayati tehlike oluşturduğu uyarısında bulunan Dujarric, ''7 binden fazla Arakanlı mülteci muson yağmurlarına bağlı fırtına ve toprak kaymasından etkilendi, 25 bin mülteci de ciddi risk altında.'' ifadesini kullandı.

Etnik temizlik

Myanmar ordusu, ülkenin farklı bölgelerinde etnik azınlıklara yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştirilere hedef oluyor. Birleşmiş Milletler, ordu güçlerinin ülkenin güney batısındaki Arakan eyaletinde 700 binden fazla Müslüman'ın komşu Bangladeş'e sığınmasına yol açan operasyonlarını "etnik temizlik" olarak tanımlıyor.

Öte yandan kuzeydeki Kaçin eyaletinde de ordu güçleri ile ayrılıkçı isyancılar arasındaki çatışmalar nedeniyle yerli Hristiyan Kaçin etnik topluluğuna mensup binlerce kişi yurtlarını terk etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: bangladeş, Arakan, Muson yağmurları, birleşmiş milletler
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