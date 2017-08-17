  • 17 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Yer yer Sağanak Yağışlı
Yer yer Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.518
    EURO 4.133
  • BIST 106825.33
    ALTIN 145.24
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Muson yağmurları 61 can aldı

Muson yağmurları 61 can aldı

Bangladeş'te aşırı yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Muson yağmurları 61 can aldı

Bangladeş'te aşırı yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi.

Afet Yönetimi Birimi yetkilisi Naznin Şamima, ülkenin kuzey ve kuzeydoğusunda 12 Ağustos'tan beri etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 61 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Şamima, ülkede 3,3 milyon kişinin sellerden etkilendiğini kaydetti.

Yetkililer, cumartesi günü yaptıkları açıklamada, sellerde 16 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Ülkede her yıl haziran-eylül döneminde görülen muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda çok sayıda kişi hayatını kaybediyor.

Etiketler: bangladeş, Aşırı yağışlar, sel, Muson yağmurları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER