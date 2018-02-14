  • 14 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Başpiskopos Modeus: Müslümanların ezanını sabırsızlıkla bekliyorum

İsveç'in güneyinde bulunan Vaxjö kenti Başpiskoposu Modeus, şehrilerinde kilise çanının yanı sıra ezan sesi duymayı da umut ettiğini söyledi.

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Başpiskopos Modeus: Müslümanların ezanını sabırsızlıkla bekliyorum

İsveç'in güneyinde bulunan Vaxjö kentindeki Araby Camisi yetkilileri dün emniyet müdürlüğüne, ezan okunması için başvuruda bulundu. Bunun üzerine İsveç kilisesinden açıklama geldi.

Kilise adına açıklama yapan Başpiskopos Fredrick Modeus sosyal medya hesabından, "İsveç Kilisesi adına Müslümanların ezanını sabırsızlıkla bekliyorum. Şehrimizde kilise çanının yanı sıra ezan sesini duymayı umut ediyorum." mesajını paylaştı.

Konu ile ilgili İsveç devlet televizyonu SVT'ye açıklama yapan Vaxjö Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Pia Ringius, sadece haftada bir gün cuma namazı öncesi hoparlörle ezan okunması için başvuru yapıldığını kaydetti. Ringius, ''Öncelikle bölgenin durumu ve güvenliği araştırılıyor. Önceden böyle bir izin vermediğimiz için şu an başvuru incelemede. Stockholm'de bir cami için böyle bir izin verilmiş. Bu da göz önünde tutuluyor'' dedi.

İsveç'te hoparlörden ezan ilk kez beş yıl önce Stockholm'ün Botkyrka ilçesindeki Fittja Mahallesi'nde bulunan Fittja Ulu Camii'nde okundu. Camide 2013 yılından bu yana sadece cuma günleri namazdan önce hoparlörle ezan okunuyor.

Öte yandan üç ay önce de İsveç'in Blekinge bölgesindeki Karlskrona kentinde Boşnaklara ait İslam Kültür Derneğinin minareli camisinde beş vakit hoparlörle ezan okunmasına izin çıkmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: müslüman, kilise, İsveç, ezan, cami, Başpiskopos
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