Müslümanlardan 'Bir yere gitmiyoruz' mesajı

ABD'de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasıyla dini ve sosyal haklarının kısıtlanması endişesi taşıyan Amerikalı Müslümanlar, şartlar ne olursa olsun ABD'den ayrılmayıp hakları için mücadele edeceklerini vurguladı.

Donald Trump'ın seçim kampanyası boyunca Müslüman karşıtı söylemleri ve büyük ölçüde şekillenen kabinesindeki bazı isimlerin Müslümanlara ilişkin olumsuz görüşleri Amerikalı Müslümanları endişelendiriyor.

ABD'deki Müslüman sivil toplum örgütlerinin de ana gündemlerinden biri olan bu konu, Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ile Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) tarafından ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen kongrenin de en önemli başlığıydı.

"İslamofobi ABD'de rahatsız edici bir trend haline geldi"

Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) Genel Sekreteri Usame Cemal, MAS-ICNA Kongresi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslamofobinin tüm dünyada yükseldiğini vurgulayarak bunun ABD'de rahatsız edici bir trend haline geldiğini söyledi.

Nefret söylemleri ve bağnazlığıyla tanınan küçük gruplar ve bazı bireylerin, Müslümanlar aleyhindeki sözlerini anlayabildiğini kaydeden Cemal, "Ancak İslamofobinin başkanlık gündeminde yer alması, Müslüman ya da gayrimüslim tüm Amerikalılar için şoke edici." dedi.

Cemal, Müslümanların ABD'ye katkıda bulunduğunu belirterek "Burası bizim ülkemiz ve evimiz, hiçbir yere gitmiyoruz. Sadece kendimizi Amerikan halkına anlatmakta bazı zorluklarla karşılaşacağız." diye konuştu.

"Burası göçmenler ülkesi"

Donald Trump'ın seçimleri kazanmasının etkilerini değerlendiren Cemal, ABD'nin bir demokrasi olduğunu ve yönetime halkın karar verdiğini söyledi.

Bu ülkenin din özgürlüğü ve tüm grupların haklarının korunması gibi değerleri olduğunu hatırlatan Cemal, "Burası göçmenler ülkesi. Bir grubu diğerinden ya da bir dini öbüründen ayıramazsınız. Biz yeni seçilen başkandan, eğer ABD'yi gerçekten büyük bir ülke yapmak istiyorsa temel değerlerine odaklanmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Bu değerlerden vazgeçilirse ABD'nin bundan böyle büyük bir ülke olmayacağını söyleyen Cemal, "Müslüman toplumunun seçim sonuçları nedeniyle hayal kırıklığına uğradığı bir sır değil. ABD seçmeninin çoğunluğu da sonuçlardan mutlu değil. Biz Donald Trump'tan değil onun ortaya koyduğu ajanda ve önemli sayıda Amerikalının buna destek vermesinden hayal kırıklığı duyuyoruz." dedi.

"Burası bizim evimiz, mücadele edeceğiz"

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Nihad Awad da AA'ya yaptığı açıklamada, İslamofobinin marjinal bir görüş olmaktan çıkarak ana akımda sosyal ve politik açıdan kabul edilen bir fenomen haline geldiğini vurguladı.

Trump'ın seçim döneminde Müslümanlardan korkan ve İslam hakkında yeterli bilgisi olmayan halkın endişelerini kullandığını anlatan Awad, "Amerikan Müslüman toplumunun Amerikan halkıyla iletişime geçerek İslam'ı ve Müslümanları doğru bir şekilde anlatma sorumluluğu var." diye konuştu.

Awad, Müslümanların bu korkutma taktiklerinden yılmayacağının altını çizerek "Burası bizim evimiz. Burada kalacak ve haklarımız için mücadele edeceğiz. Burası bir hukuk ülkesi." dedi.

"Trump'ın seçilmesi nedeniyle sadece Müslümanlar değil tüm azınlık gruplar arasında endişeler var." ifadelerini kullanan Awad, korkunun kendilerini esir alamayacağını ve Trump'ın nasıl bir politika izleyeceğini bekleyip göreceklerini kaydetti.

"Türk halkının ülkesine sevgisi beni gerçekten şaşırttı"

MAS-ICNA Kongresi'ndeki önemli gündem başlıklarından birisi de FETÖ'nün darbe girişimiydi.

Başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Anadolu Ajansı ve diğer kurumlar açtıkları stantlar ve etkinliklerle 15 Temmuz'da yaşananları, Amerikalı Müslümanlara birinci elden aktardı.

Müslüman liderler de darbe girişiminin engellenmesinin önemini vurgulayarak bunun Türkiye ve İslam dünyası için kıymetini anlattılar.

Usame Cemal, Türk halkının darbe girişimine verdiği tepkiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Türk halkının demokrasisine, özgürlüğüne, cumhurbaşkanına ve ülkesine sevgisi beni gerçekten şaşırttı." diye konuştu.