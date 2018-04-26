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Müslümanlara vize yasağı ABD'de protesto edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslüman ülkelere vize engeli, Anayasa Mahkemesi'nde görüşülmeye başlandı. Mahkeme önünde toplanan çoğu Müslüman, yasağı protesto etti.

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Müslümanlara vize yasağı ABDde protesto edildi

Trump'ın en tartışmalı kararlarından biri olan Müslümanlara seyahat yasağı, dün Anayasa Mahkemesi'nde görüşülmeye başlandı.

Görüşmeler sürerken Anayasa Mahkemesi önünde toplanan çoğunluğu Müslüman göstericiler, Trump'ın ayrılıkçı yasasını protesto etti.

Anayasa Mahkemesi, Trump'ın seyahat kısıtlamalarını uygulamak için Federal Göçmenlik Yasası altında yetkiye sahip olup olmadığını ve Anayasa'nın kuruluş hükmünü ihlal edip etmediğini görüşüyor.

Baş Yargıçlar John Roberts ve Anthony Kennedy, Trump'ın ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle seyahat kısıtlamaları getirme yetkisine sahip olduğu iddialarına karşı çıkıyor.

Eylül ayında açıklanan güncel karara göre İran, Libya, Somali, Suriye ve Yemen'den ABD'ye giriş yasaklanmıştı. 

ABD'de daha önce Jimmy Carter, 1980 yılındaki rehine krizi sırasında İran'dan, Ronald Reagan da 1985'te Küba'dan seyahatleri kısıtlamıştı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: vize yasağı, Trump, müslüman, abd
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