Müslümanlar Mescid-i Aksa için nöbette

İkindi namazını Aksa'nın Meclis ve Aslanlı (Esbat) kapılarında kılan cemaat, "canımız, kanımız sana feda olsun ey Aksa" sloganları attı. Namazın ardından cemaate seslenen imam, Aksa'ya girip girmeme konusunda alimlerin henüz bir karar vermediğini söyledi.

Kudüslü alimler, bu sabah bir araya gelerek, Harem-i Şerif'e "girip girmeme" konusundaki kararını açıklaması için Kudüs İslami Vakıflar Dairesinden rapor istedi.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Kudüslü alimler, saldırılar sonucu mübarek Mescid-i Aksa'ya verilen zararların tespit edilmesi ve giderilmesi için Kudüs İslami Vakıflar Dairesine, Harem-i Şerif'in iç ve dış kısmıyla ilgili bir ön rapor hazırlama görevi verdi." denildi.

İslami Vakıflar Dairesinden gelecek rapor doğrultusunda Kudüslü alimlerin, Harem-i Şerif'e girip girmeme konusunda bir karar vereceği aktarılan açıklamada, "Kudüslü alimler olarak, işgalci makamların 14 Temmuz'dan bu yana yaptığı tüm icraatları reddediyoruz. Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarının bütün Müslümanlara özgürce açılması gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Kudüs'te gerçekleştirilen toplantının ardından, "Kudüslü alimler olarak bizlerin tutumu, İslami Vakıflar Dairesinden gelecek raporu görmeden önce Mescid-i Aksa'ya girmemektir. Raporun bu gece çıkması bekleniyor." dedi.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu elektronik arama dedektörlerini gece saatlerinde kaldırmıştı.