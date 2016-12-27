Müslüman Türk başbakan önerisine Romanya'dan ret

Romanya'da, 11 Aralık'ta yapılan genel seçimin galibi Sosyal Demokrat Partinin (PSD) Tatar Türkü Sevil Shhaideh'nin başbakan olması önerisi, Alman kökenli Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis tarafından reddedildi.

Iohannis, yaptığı açıklamada, Sevil Shhaideh'nin "başbakan olması ve olmaması yönündeki tartışmaları dikkatlice tarttığını" ve Tatar Türkü milletvekilini, başbakanlığa aday göstermeme kararı aldığını söyledi.

Romanya Cumhurbaşkanı, PSD'ye başbakanlık görevi için yeni bir isim önermesi çağrısında bulundu.

PSD'nin lideri Liviu Dragnea, geçen hafta partisinin başbakan olması için Tatar Türkü olan Sevil Shhaideh'yi önerdiğini duyurmuştu.

Romanya'da 2000 yılında Alman azınlığın yaşadığı Sibiu kentinin belediye başkanı seçilen Iohannis, 2002-2013 yılları arasında "Romanya'daki Almanların Demokratik Forumu" başkanlığını yürütmüştü. Alman kökenli Iohannis, 2014 yılında Ulusal Liberal Partinin liderliğini üstlenmiş ve 16 Kasım 2014'te, Romanya'nın etnik azınlık mensubu ilk cumhurbaşkanı seçilmişti.