"Müslüman liderler, Erdoğan’ın Kudüs çağrısına uyarak birlik olmalı"

ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) Genel Sekreteri Usame Cemal, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir. Eğer böyle bir adım atılırsa bu diplomatik ilişkilerimizi İsrail ile koparmaya kadar gidebilir." sözlerini değerlendirdi. Müslüman liderlerin bu çağrıya uyarak birlik olmaları gerektiğini söyledi.

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"İsrail'e en net tepki Türkiye'den geldi"

Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul edeceği ve ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı yönündeki iddialara birçok ülkeden tepki geldiğine vurgu yapan Cemal, İsrail'e en net tepkinin Türkiye'den geldiğine dikkati çekti.

Cemal, şunları kaydetti:

"Sadece Erdoğan İsrail'e karşı söylemini üst seviyeye taşıdı ve konunun sadece Filistin meselesi değil, ümmet meselesi olduğuna değindi. Bu konuda diğer Müslüman liderlerin bu sorumluluğa omuz vererek kırmızı çizgiyi daha da belirgin hale getirip getirmeyeceğini göreceğiz."

Kudüs'ün Müslümanlar için kutsal şehir olduğuna işaret eden Cemal, "Bu şehir İsrailli yetkililerin aksine Müslümanların elinde bütün İbrahimi inanışlar için güvenilir şehir olmuştur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı iddiası ile ilgili, "Kudüs, Sayın Trump (ABD Başkanı Donald) Müslümanların kırmızı çizgisidir. Filistin halkının yaraları kanamaya devam ederken, her gün hak ihlalleri, zulümler, baskılar sürerken, İsrail'e destek mahiyetinde böyle bir kararın alınması sadece uluslararası hukukun ihlali değil, aynı zamanda insanlık vicdanına da vurulmuş ağır bir darbedir. Amerika bütün işleri bitirdi de bu mu kaldı?" ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Trump Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı ve ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı yönündeki fikrini Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı görüşmelerde dile getirmişti.

Trump ayrıca Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Sisi ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile de konuyu ayrı ayrı telefonda görüşmüştü.

Her 6 ayda bir "ulusal güvenlik" gerekçesiyle erteleniyordu

ABD yönetiminin, 1995'teki Kudüs Büyükelçilik Yasası'na göre İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması öngörülüyor. Ancak söz konusu yasa 21 senedir Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama'nın başkanlık dönemlerinde her 6 ayda bir "ulusal güvenlik" gerekçesiyle erteleniyordu.

Seçim sürecinde ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü veren Trump'ın bugün açıklamasında bu yönde kararını açıklayabileceği ifade ediliyor. Filistinliler, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma" anlamına gelecek bu adıma şiddetle karşı çıkarak tepki gösteriyor.

Cumhuriyetçiler uzun süredir ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması gerektiği hususunu dile getiriyordu ancak şimdiye kadar hiçbir Amerikan hükümeti, İsrail'in başkentinin Kudüs olduğu yönünde resmi bir adım atmamıştı.

Kaynak: AA