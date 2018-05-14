Müslüman Kardeşler Teşkilatı: Filistin ve Kudüs'ten vazgeçmek yok

İhvan Sözcüsü Talat Fehmi, yaptığı açıklamada, "Filistin ve Kudüs, Arap ve Müslüman kalmaya devam edecektir. İlk kıble ve Harem-i Şeriflerin üçüncüsü Mescid-i Aksa boynumuzda emanettir. Topraklarından bir zerresinden dahi vazgeçilmeyecektir." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in siyonizm ideolojisine bağlılığına dikkati çeken Fehmi, "Yarın siyonizm yok olacak, hainlerle birlikte tarihin çöplüğüne atılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine destek verilen açıklamada, "Şehitlerin ruhlarına, yaralılara, dimdik duran kahramanlara ve Filistin'e özgürlük için canla başla çalışan tüm özgür insanlara selam olsun." ifadeleri kullanıldı.

İhvan bu açıklamayla birlikte sosyal medyada Arapça etiketler düzenleyerek konuya ilişkin kamuoyu oluşturma çalışmaları başlattı.

ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 52 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, 448'i gerçek mermiyle olmak üzere bin 693 Filistinli de yaralandı.

Kaynak: AA