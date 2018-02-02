Müslüman kadınlar "Dünya Başörtüsü Günü"nü kutladı

New York'ta "Dünya Başörtüsü Günü" etkinliğinde bir araya gelen kadınlar, Müslüman karşıtlığına ve ırkçılığa karşı dayanışma çağrısı yaptı.

1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü'nde kadınlar, New York belediye binası önünde toplandı.

Müslüman karşıtlığına, ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı dayanışma mesajı verilen etkinlikte kadınlar, okullarında ve iş yerlerinde saygı görmek istediklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Afrika ülkelerinden gelen göçmenlere yönelik hakaret içeren sözleri de Afrikalı Müslüman kadınlarca protesto edildi.

Kadınlar, ''Başörtüm itibarım, dini haklarım'' ve ''Irkçılığa, nefrete karşıyız'' yazılı dövizler taşıdı.

''Başörtüm benim tacım''

Senegal asıllı Amerikalı Müslüman kadın Fatou, başörtüsünün kendisinin ''tacı'' olduğunu söyledi.

Fatou, Trump yönetimi altında haklarının ihlal edilmesinden endişe duyduğunu belirtti.

Liberya

Batı Afrika ülkelerinden Liberya'nın başkenti Monrovia'da "Dünya Başörtüsü Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Monrovia'da düzenlenen yürüyüş sonrasında konuşan Liberya Müslüman Kadın Ağı (LMWN) Başkan Yardımcısı Fatima Jalloh, dünyada başörtüsü takan kadınların ezik olmadıklarını, sadece Kuran-ı Kerim'in emirlerini yerine getirdiklerini belirtti.

Jalloh, "İnsanlar, başörtüsü giyen kadınları ezik ya da iş yapamayacaklar olarak görüyor. Bugün düzenlenen yürüyüşle kadınların öyle durumları olmadığını göstermek istiyoruz." dedi.

Bu yıl dördüncü kez LMWN'un "Dünya Başörtüsü Günü" kutladığını ifade eden Jalloh, "Halkın, başörtüsü giyen kadınları yargılamaması gerekiyor. Çünkü çoğu zaman başörtüsü giyen kadınları eziliyor". diye konuştu.

LMWN'nın sekreteri Fatima Maiga da başörtüsü takan kadınların kendileriyle gurur duymaları gerektiğini söyledi.

Bosna Hersek'te 'Dünya Başörtüsü Günü' kutlandı

Dünya Başörtüsü Günü

ABD’de yaşayan Bangladeş kökenli Nazma Khan, başörtülü olmasından dolayı öğrenim hayatı ve günlük yaşamında karşılaştığı zorlukların ardından farkındalık oluşturmak adına 2013'te Dünya Başörtüsü Günü etkinliğini başlattı.

Nazma Khan’ın girişimiyle her yıl 1 Şubat’ta kutlanmaya başlanan Dünya Başörtüsü Günü, başörtülü Müslüman kadınlar ile gayrimüslimler arasında hoşgörü ve anlayışı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Dünya Başörtüsü Günü için dünya genelinde 45 ülkede 70’ten fazla gönüllü organizatör bulunuyor.

Kaynak: AA