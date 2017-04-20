Müslüman aday Baswedan, Cakarta Valiliği seçimini kazandı

Endonezya'da yüzde 57,6 oy alarak Cakarta Valiliği seçimini kazanan Müslüman aday Anies Baswedan, "Sadece şehri değil, şehirdeki birlik ve beraberliği de koruyacağız." dedi.

Endonezya'da Cakarta Valiliği seçiminin ikinci turunda, eski Milli Eğitim Bakanı Baswedan oyların yüzde 57,6'sını, mevcut Cakarta Valisi Basuki Tjahaja Purnama ise oyların yüzde 42,4'ünü aldı.

Başkentin yeni valisi olan Baswedan, sonuçların açıklanmasının ardından basına yaptığı açıklamada, "Bizi bu pozisyona layık gören Cakarta halkına çok teşekkür ediyorum. Cakarta, ülkemizin en önemli şehirlerinden biri. Biz de bu şehri en iyi şekilde geliştirmek ve korumak için elimizden geleni yapacağız. Sadece şehri değil, şehirdeki birlik ve beraberliği de koruyacağız." ifadesini kullandı.

Baswedan, başkent Cakarta'daki İstiklal Camisi'nde seçim zaferini kutlamak amacıyla kendini destekleyen Müslüman gruplarla bir araya geldi. Destekçilerine hitabında, başkentte yeni bir dönemin başlayacağını belirten Baswedan, bugünün tarihi bir an olduğunu söyledi.

Cakarta'daki Müslümanların dünyaya barışçıl mesaj gönderebilmesinden dolayı minnettar olduğunu dile getiren Baswedan, kentle ilgilenmenin, herkesin sorumluluğunun bir parçası olduğunu vurguladı.

Öte yandan, seçimi kaybeden mevcut vali "Ahok" lakaplı Basuki Tjahaja Purnama ise Baswedan karşısında yenilgiyi kabul ettiğini kaydederek, onu ve ekibini tebrik etti.

Purnama "Bu sonuca üzülmedim demek yalan olur. Ama pozisyonu veren de alan da Tanrı. Biz kendimizi daha da geliştirmek için çalışmalarımızı daha fazla odaklanarak sürdüreceğiz. Yeni Cakarta valisinin başkent için iyi çalışmalar yapacağını umuyorum. Çünkü burası hepimizin evi." açıklamasını yaptı.

Şubat ayında yapılan yerel seçimlerde valilik için yarışan üç adaydan hiçbirinin yüzde 50'den fazla oy alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı. En fazla oyu alan Anies Baswedan ve Basuki Tjahaja Purnama, ikinci turda aday olma hakkını elde etmişti.

Baswedan görevi ekim ayında devralacak

Ahok, ekim ayında görev süresi doluncaya kadar programlarını hızlandıracağını ve geçiş sürecinde Baswedan'a yardım edeceğini bildirdi.

İslam'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Purnama'nın Endonezya yasalarına göre yerel seçimlere katılması ve görev yapmasında engel bulunmuyordu.

Cakarta'nın ilk Çin asıllı ve 50 yıl aradan sonra 2014'te göreve gelen ilk Hristiyan valisi olan Purnama, "Bazı gruplar Kur'an-ı Kerim'den ayetlere atıfta bulunarak halktan beni seçmemelerini istiyor. Bu yaklaşım insanları aptal yerine koymak anlamına gelir." ifadelerini kullanmıştı.

"Ahok", geçen yıl eylül sonundaki konuşmasında Maide Suresi'nin 51. ayetiyle ilgili yorumu üzerine İslam'a hakaret etmekle suçlanmış ve hakkında dava açılmıştı. AA