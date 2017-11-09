Musk'ın Anıtkabir paylaşımına en dikkat çeken yorum Madonna'dan

Hayalleriyle teknolojide çığır açan dünya çapında bir mucit 'Elan Musk'... Bir yandan lüks elektrikli otomobiller üretiyor, diğer yandan uzaya gidip geri gelebilen roketler yapıyor.

Dün Ankara'daydı.

Sabah gelip akşam ayrıldı ama ardında büyük bir iz bıraktı.

Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile biraraya geldi, daha sonra kimseye haber vermeden Anıtkabir'e gitti.

Anıtkabir'de paylaştığı 2 fotoğrafa sosyal medya üzerinden binlerce yorum geldi.

Arkasına aldığı akşam güneşli Anıtkabir manzarasına çok yorum yazıldı ama öne bir tanesi çıktı; Madonna'nın yorumu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Musk'ın fotoğrafının altına ''Benim teslam nerede'' diye yazdı.

Musk'ın dikkat çeken bir diğer paylaşımı da Anıtkabir mozolesine bıraktığı çiçek ve fotoğrafın altına yazdığı ''Üç kırık kaburga, delik bir akciğer ve yine de savaştı'' yorumu oldu.



