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Buradasınız : » » Mursi'ye ziyaret hakkı verilmesi için açılan dava ertelendi

Mursi'ye ziyaret hakkı verilmesi için açılan dava ertelendi

Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hapishanede ziyaret edilebilmesi için açılan davada kararın açıklanması ertelendi.

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Mursiye ziyaret hakkı verilmesi için açılan dava ertelendi

Mısır'da askeri darbenin ardından gözaltına alındığı 2013 yılından bu yana ailesi ve avukatı tarafından birkaç kez ziyaret edilmesine izin verilen Mursi için İdari Yargı Mahkemesine açılan davanın duruşmasında kararın açıklanması 17 Nisan'a bırakıldı.

Mursi ailesinin avukatı Muhammed ed-Dimati, "Mursi'ye ziyareti engelleyen kararın kaldırılmasını talep ettik. Bu durum, insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelere aykırıdır." dedi.

5 senede sadece 3 defa ziyaret hakkı verildi

Mursi'ye gözaltına alındığı 2013'ten beri yalnızca 3 defa ziyaret izni verildi. Ziyaretlerin ilki 2013'te yapılırken, diğer ikisi 2017'de gerçekleştirildi.

Mısır'da her mahkuma en az ayda bir defa ziyaret hakkı tanınıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: mısır, Muhammed Mursi
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