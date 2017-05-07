  • 07 MAYIS 2017, PAZAR

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Buradasınız : » » Mursi'ye uygulanan ziyaret yasağı 4 yıldır sürüyor!

Mursi'ye uygulanan ziyaret yasağı 4 yıldır sürüyor!

Mısır'da askeri darbeyle cumhurbaşkanlığından uzaklaştırılan Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi, babasıyla cezaevinde görüşmesine yine izin verilmediğini belirtti.

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Mursiye uygulanan ziyaret yasağı 4 yıldır sürüyor!

Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi, babasını ziyaret etmesinin yine engellendiğini bildirdi.

Abdullah Mursi, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Her zamanki gibi Tora Cezaevi'nde ziyaret yasağının devam ettiği belirtilerek, babam Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi ziyaret etmemi engellediler. Ziyaret yasağı 4 yıldır sürüyor." ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin resmi makamlardan açıklama yapılmadı.

"Yargıya hakaret" suçlamasıyla Kahire Ceza Mahkemesi'nde dün hakim karşısına çıkan Mursi, yaklaşık dört yıldır görüşmediği ailesi ve savunma heyeti ile görüşme talep etmişti. Mursi, "hayatını tehdit eden bazı durumlar" olduğunu belirterek, bu meseleyi avukatı ile görüşmek istediğini söylemişti.

Muhammed Mursi, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından bilinmeyen bir yerde alıkonulmuş ve kendisinden ancak 4 ay sonra haber alınabilmişti.

Mursi hakkında şu ana kadarki tek nihai karar, "İttihadiyye olayları" davasında verilen 20 yıl hapis cezası. Mursi, itiraz süreçleri devam eden "Hamas adına casusluk" davasında müebbet, "Katar adına casusluk" davasında 40 yıl hapis ve "Vadi'n-Natrun Hapishanesi Olayı" olarak da bilinen "hapishaneler baskını" davasında ise idam cezasına çarptırılmıştı. AA

Etiketler: mısır, Muhammed Mursi, idam cezası
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