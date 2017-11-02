  • 02 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Mursi'nin yeğenine 5 yıl hapis cezası

Mısır'da Yüksek Mahkeme Mursi'nin yeğeni hakkında verilen 5 yıl hapis cezasını onadı. Kararın nihai olduğu ve bütün yargı yollarının kapandığı belirtildi.

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Mursinin yeğenine 5 yıl hapis cezası

Mısır’da yüksek mahkemenin, görevinden uzaklaştırılan ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin erkek kardeşinin oğlu hakkında verilen 5 yıl hapis cezasını onadığı bildirildi.

Zekazik Ceza Mahkemesi, 24 Şubat 2015’te Mursi’nin yeğeni Muhammed Said ve diğer sanıklar hakkında 5’er yıl hapis cezası vermişti.

Sanıklar Mart 2014’te Zekazik kentinde gözaltına alınmış, savcılık tarafından “2013 yılında Zekazik Üniversitesi’nde yaşanan olaylarda rektörlük binasına zarar vermekle” suçlanarak yargıç karşısına çıkarılmıştı.

Savcılık sanıkları, "kanuna aykırı olarak tesis edilen bir teşkilata üye olmak, kamu malına zarar vermek, devlet kurumlarının çalışmasını engellemek, vatandaşların özgür iradesine müdahale etmek ve şiddete teşvik etmek"le suçlamış, ancak sanıklar suçlamaları reddetmişti.

Kararın nihai olduğu ve bütün yargı yollarının kapandığı belirtildi.

Zekazik 2. Ceza Mahkemesi, geçen hafta Mursi’nin tutuklu yargılanan büyük oğlu Usame hakkında, "kesici alet bulundurma" suçlamasıyla 3 yıl hapis cezası vermişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: mısır, Muhammed Mursi, hapis cezası
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