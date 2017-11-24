  • 24 KASIM 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Mursi'nin sağlık durumu kötüye gidiyor

Mursi'nin sağlık durumu kötüye gidiyor

Mursi'nin oğulları, askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Mursi'nin cezaevinde sağlık durumu kötüleşmesine rağmen gerekli tıbbi bakımın sağlanmadığını açıkladı.

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Mursinin sağlık durumu kötüye gidiyor

Mısır'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan, başkent Kahire'nin güneyindeki Tora Hapishanesinde tutulan Mursi'nin sağlık durumu kötüleşti.

Mursi'nin büyük oğlu Ahmed Mursi, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "4,5 yıldır hapishanede olan babamın sağlık durumu kötüleşmesine rağmen gerekli tıbbi bakımın sağlanmaması konusunda ısrar söz konusu." ifadesini kullandı. Ahmed, babasının hayatından Mısır makamlarını sorumlu tuttu.

Muhammed Mursi'nin küçük oğlu Abdullah Mursi ise babasının şeker hastalığının ilerlediğini ve sol gözündeki görme sorunları nedeniyle de özel bir hastaneye nakledilip ameliyat edilmesi gerektiğini belirtti.

Kamuoyunda "hapishaneler baskını" olarak bilinen davanın dünkü duruşmasında hakim, adli tıp doktorunun yardımıyla Mursi'nin sağlık kontrolünden geçmesine ve hazırlanacak kapsamlı bir raporun 10 Aralık'taki celsede sunulmasına karar vermişti.

Mursi'nin savunma heyeti başkanı Abdulmunim Abdulmaksut ise, Mursi'nin şekerinin çok düştüğünü, bu durumun hayati tehlike oluşturduğunu ifade ederek, Başsavcı Nebil Sadık'ı konuyla ilgili bilgilendireceklerini söylemişti.

Kaynak: AA

Etiketler: mursi sağlık durumu, mursi, mısır
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