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Murdoch'ın Sky'ı satın almaması için imza kampanyası

İngiltere'de Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch'ın Sky kanalının tamamını satın almasını önlemek için imza kampanyası başlatıldı.

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Murdochın Skyı satın almaması için imza kampanyası

İngiltere Kültür ve Medya Bakanı Karen Bradley'e gönderilen ve "Murdoch'ın Sky'ı satın almasını durdurun" başlıklı imza kampanyasının çağrı metninde, İngiltere medya denetim kurumu Ofcom'un Murdoch'ın Sky kanalını satın almasını engellemesi isteniyor.

Metinde, "Murdoch'ın halihazırda haberlerimiz üzerinde çok etkisi var. Murdoch İngiliz basınında daha fazla güç kazandıkça, siyasetçiler seçmenlerden çok onu dinleyecektir." ifadeleri yer alıyor.

Murdoch'ın Sky'ı satın almasının durdurulabileceği kaydedilerek, Kültür ve Medya Bakanı Bradley'e bağımsız bir soruşturma başlatması çağrısı yapılıyor. İmza kampanyasına şimdiye kadar 145 binden fazla kişi destek verdi.

Sky kanalının yüzde 39'unun sahibi

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin eski lideri Ed Miliband geçen ay parlamentoda yaptığı konuşmada Hükümetten, Murdoch'ın Sky'ı satın almasını engellemesini istemişti. Miliband, "Murdoch'ın yeni satın alma girişimiyle geçmişten ders almadığının ortada olduğunu" iddia etmişti.

Murdoch'ın sahibi olduğu Amerikan medya şirketi "21st Century Fox", yüzde 39'luk hissesine sahip İngiliz yayın şirketi Sky'ın tamamını satın almak için 11,7 milyar sterlin teklif etmişti. Satın alma işlemenin tamamlanması için denetleyici kurumun onayı gerekiyor.

85 yaşındaki medya patronu Rupert Murdoch İngiltere'de halihazırda, Times, Sunday Times ve Sun gazeteleri ile Sky kanalının yüzde 39'unun sahibi. 

Etiketler: Murdoch, sky kanalı, satın alma girişimi, ana muhalefet, İşçi Partisi, İmza kampanyası
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