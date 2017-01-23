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Münih Alperen Ocakları PKK'nın saldırısına uğradı

PKK terör örgütü yandaşları, Alperen Ocakları Münih Şubesine geceyarısı saldırı düzenledi.

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Münih Alperen Ocakları PKKnın saldırısına uğradı

Almanya'nın Münih kentinde Alperen Ocaklarına terör örgütü saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Dernek yetkilileri yaptıkları açıklamada, gece yarısı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Alperen Ocaklarının Münih Şubesinin camı kırılarak içeride bulunan eşyalara zarar verildiğini belirtti.

Açıklamada, PKK yandaşı olduğu düşünülen kişilerin, duvarlara bölücü terör örgütü PKK ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın ismini yazdığı ifade edildi.

Dernek içinde bulunan kasanın çalındığı ve çeşitli evrakında tahrif edildiğine işaret edilen açıklamada, dernekte kimsenin bulunmaması nedeniyle yaralanan olmadığı ancak maddi zararın meydana geldiği belirtildi.

Etiketler: Münih, alperen ocakları, PKK, terör örgütü
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