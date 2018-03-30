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Buradasınız : » » Münbiç'teki ABD askerleri görüntülendi

Münbiç'teki ABD askerleri görüntülendi

Münbiç'in kuzeyindeki Halavanci köyünde üs kuran ABD askerleri, Amerikan Associated Press (AP) Haber Ajansı muhabiri tarafından görüntülendi.

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Münbiçteki ABD askerleri görüntülendi

ABD Özel Kuvvetleri'nin YPG/PKK ile iş birliği için bölgede üs kurduğu görülüyor.

Daha önce Münbiç'te ABD'nin üssü bulunmuyordu.

Ortaya çıkan fotoğraflarda ABD'lilerin kurduğu askeri üsler yer alıyor.

 

Kaynak: AP

Etiketler: menbiç, asker, abd
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