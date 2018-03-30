Münbiç'teki ABD askerleri görüntülendi

ABD Özel Kuvvetleri'nin YPG/PKK ile iş birliği için bölgede üs kurduğu görülüyor.
Daha önce Münbiç'te ABD'nin üssü bulunmuyordu.
Ortaya çıkan fotoğraflarda ABD'lilerin kurduğu askeri üsler yer alıyor.
Kaynak: AP
Münbiç'in kuzeyindeki Halavanci köyünde üs kuran ABD askerleri, Amerikan Associated Press (AP) Haber Ajansı muhabiri tarafından görüntülendi.
ABD Özel Kuvvetleri'nin YPG/PKK ile iş birliği için bölgede üs kurduğu görülüyor.
Daha önce Münbiç'te ABD'nin üssü bulunmuyordu.
Ortaya çıkan fotoğraflarda ABD'lilerin kurduğu askeri üsler yer alıyor.
Kaynak: AP