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Buradasınız : » » Münbiç'te sivilleri katleden terör örgütü PYD'ye öfke büyüyor

Münbiç'te sivilleri katleden terör örgütü PYD'ye öfke büyüyor

Terör örgütünün Münbiç'te işlediği vahşeti protesto etmek için halk sokağa dökülürken, esnafın neredeyse tamamı kepenklerini indirdi.

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Münbiçte sivilleri katleden terör örgütü PYDye öfke büyüyor

Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç ilçesinde iki sivili vahşice katleden PKK/PYD'ye tepki gösterileri sürüyor.

Terör örgütü PYD, 25 yaşındaki Hannan el Cerive ve 23 yaşındaki Abbud el Minhan'ı kaçırmış, işkenceden geçirerek katlemişti. Gençlerin cansız bedenleri Çarşamba günü Kebir İmo köyünde bulunmuştu.

Olayın duyulması üzerine bölgedeki Bubenna aşireti üyeleri ile PKK/PYD'li teröristler arasında silahlı çatışma da yaşandı. Sokağa dökülen halk sloganlar ve konvoylarla tepkilerini gösteriyor. 

Sosyal medya üzerinden yapılan kepenk kapatma çağrılarına sessiz kalmayan ilçe merkezindeki esnafın neredeyse tamamına yakını iş yerlerinin kepenklerini indirdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü üyeleri, ilçedeki eyleme destek veren bazı iş yerlerinin kilitlerini ve kepenklerini kırarak yeniden açtı.

Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi yaptığı yazılı açıklamada, örgütün işlediği cinayetleri kınadı.

Örgütün işlediği suçların yeni olmadığının altı çizildi. Halk örgütün ilçeyi terk etmesi için ayaklanmaya çağrıldı. 

Kaynak: TRT Haber/AA

Etiketler: munbic, PYD, PKK
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