Münbiç'te esnaf YPG/PKK'ya karşı kepenk indirdi

Terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği Münbiç'te 5 Mayıs'tan bu yana onlarca genci zorla silah altına almak için alıkoydu.

Örgütün bu eylemini protesto etmek için ilçe merkezindeki esnaf, iş yerlerini bir günlüğüne kapattı.

Gençleri tehdit ettiler

YPG/PKK, nisan ayı sonunda çıkardığı kararla Münbiç'te yaşları 18-30 arasındaki gençlere teslim olup, örgüt saflarına katılmaları için 5 Mayıs tarihine kadar süre tanıdı.

Örgüt, teslim olmayan gençleri alıkoymak ve cezalandırmakla tehdit etti.

Esnaf daha öncede kepenk indirdi

Münbiç ilçe merkezindeki esnaf, bu yılın ocak ayında örgütün iki genç sivili işkence ederek öldürmesinin ardından iş yerlerinin kepenklerini indirdi.

Geçen yıl 5 Kasım'da da Münbiçli esnaf, örgütün bölgedeki gençleri zorla silah altına almaya çalışmasına tepki amacıyla iş yerlerini kapattı.

Teröristler ABD destekli

YPG/PKK, Halep'in Fırat Nehri'nin batısında kalan Münbiç ilçesini, Ağustos 2016'ta ABD'nin desteği ile ele geçirdi.

Ancak Amerikalı yetkililerin DEAŞ çıkarıldıktan sonra örgüt unsurlarının ilçeyi terk edeceği yönündeki taahhütlerine rağmen, terör örgütü Münbiç'teki işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA