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Münbiçli aşiretlerden Türkiye'ye destek

Bekare topluluğu, Türk askerinin Münbiç'teki varlığını desteklediklerini belirterek Türkiye'den, anlaşmanın hızla uygulanması için ABD'ye baskı yapmasını talep etti.

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Münbiçli aşiretlerden Türkiyeye destek

Münbiç'te aşiretlerin oluşturuduğu Bekare, "Münbiç merkez ve kırsalında tüm Bekare kabilesine bağlı aşiretler Türkiye'nin Münbiç'te ABD ile varılan anlaşmanın garantörü olarak askeri müdahalesini destekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Açıklamada, "Türk müdahalesi bölgede güvenlik sağlayarak sivilleri koruyacaktır ve altyapıyı tekrar inşa edecektir. Türkiye'den anlaşmanın uygulamasını hızlandırmasını ve terör örgütü YPG/PKK'yı çıkararak yönetimi Münbiçlilere teslim etmek için ABD'ye baskı yapmasını istiyoruz" denildi.

Münbiç nüfusunun yüzde 90'ı Araplardan oluşuyor. İlçede Araplar aşiretler halinde yaşıyor. Birkaç aşiretin birleşmesiyle kabileler oluşuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: munbic, bekare, aşiret, abd
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