Münbiçli aşiretlerden Türkiye'ye destek

Münbiç'te aşiretlerin oluşturuduğu Bekare, "Münbiç merkez ve kırsalında tüm Bekare kabilesine bağlı aşiretler Türkiye'nin Münbiç'te ABD ile varılan anlaşmanın garantörü olarak askeri müdahalesini destekliyoruz" açıklamasını yaptı.
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Açıklamada, "Türk müdahalesi bölgede güvenlik sağlayarak sivilleri koruyacaktır ve altyapıyı tekrar inşa edecektir. Türkiye'den anlaşmanın uygulamasını hızlandırmasını ve terör örgütü YPG/PKK'yı çıkararak yönetimi Münbiçlilere teslim etmek için ABD'ye baskı yapmasını istiyoruz" denildi.
Münbiç nüfusunun yüzde 90'ı Araplardan oluşuyor. İlçede Araplar aşiretler halinde yaşıyor. Birkaç aşiretin birleşmesiyle kabileler oluşuyor.
Kaynak: AA