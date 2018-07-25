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Mumbai'de ölümden son anda kurtuldu

Hindistan Mumbai'de elbisesi trene takılan kadın, ölümden döndü.

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Hindistan'da elbisesi takılınca trenin altında sürüklenen kadın, dikkatli bir güvenlik görevlisinin yardımıyla kurtarıldı.

Vücudunda kırıklar oluşan kadın, hemen hastaneye kaldırıldı.

Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA 

Etiketler: tren, hindistan, elbise
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