Mumbai'de ölümden son anda kurtuldu

Hindistan'da elbisesi takılınca trenin altında sürüklenen kadın, dikkatli bir güvenlik görevlisinin yardımıyla kurtarıldı.
Vücudunda kırıklar oluşan kadın, hemen hastaneye kaldırıldı.
Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: İHA
Hindistan Mumbai'de elbisesi trene takılan kadın, ölümden döndü.
Hindistan'da elbisesi takılınca trenin altında sürüklenen kadın, dikkatli bir güvenlik görevlisinin yardımıyla kurtarıldı.
Vücudunda kırıklar oluşan kadın, hemen hastaneye kaldırıldı.
Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: İHA