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Mültecilere ev sahipliğinde Türkiye ilk sırada

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, mültecilere en çok ev sahipliği yapan ülkeleri açıkladı. Listede Türkiye tek başına Avrupa'da yaşayan toplam mülteci sayısını geçti.

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Mültecilere ev sahipliğinde Türkiye ilk sırada

Avrupa'da yükselen popülist hareketler, Birleşmiş Milletler'in siyasi söyleminde en çok tartışılan konulardan biri olmaya devam ediyor. Bununla birlikte en tanınmış yabancı düşmanı siyasi haraketlere ev sahipliği yapan ülkeler, sığınmacıların büyük bir çoğunluğunu ülkelerinde barındırmıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) açıkladığı sayılara göre, Türkiye mültecilere ev sahipliği yapan ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor.

Avrupa'nın tamamında mülteci sayısı 3 milyon 680 bin 215 olarak belirlenirken, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı mülteci sayısı ise 3 milyon 789 bin 320.

Listede 2'nci sırada yer alan Almanya, ülkeye sığınmak isteyen mültecilerin sayısında üst sıralarda olsa da, bir ülkenin toplam nüfusuyla karşılaştırıldığında ilk sırada yer almıyor. 

Ayrıca veriler, Letonya'nın nüfusunun neredeyse yüzde 12'sinin mülteci olduğunu gösteriyor.

Kaynak: BM Mülteciler Yüksek Komiserliği

Etiketler: türkiye, mülteci, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, avrupa, almanya
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