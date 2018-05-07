Mülteci çocuklara zorunlu Almanya değerleri dersi talebi

Almanya'da Hristiyan Birlik partilerinin Federal Meclis ve eyalet parlamentoları grup başkanları, mülteci çocuklara Almanya genelinde "Değerler Dersi" verilmesinin zorunlu kılınmasını talep ediyor.

DW Türkçe'nin Rheinische Post'a dayandırdığı habere göre, Bavyera ve Hessen eyalet başbakanları Volker Bouffier ve Markus Söder tarafından desteklenen girişimin, Frankfurt'taki Birlik partilerinin eyalet parlamentoları grup başkanları buluşmasında imzaya açılması bekleniyor.

Parlamento grup başkanlarının taslağında, "Almanya'da kalacak olanların entegrasyonu sadece toplumsal barışın korunması açısından ivedilik taşımaz. Bunun için dil öğrenme arzusunun yanı sıra mültecilere Alman hukuk devletinin değerlerini ve temel kurallarını öğretmek amacıyla bütün Almanya'da hukuk devleti sınıfları açılmalı ya da ‘Değerler Dersi' verilmeli" deniliyor.

Taslakta ayrıca, "Mültecilerin Alman değerler ve hukuk devletinde yönlerini belirleyebilmelerinin, aynı zamanda da Alman hukuk devletinin çizdiği sınır ve yükümlülükleri öğrenmelerinin sağlanabileceği" kaydedildi.

Hristiyan Birlik partileri parlamento grup başkanları toplantısına Başbakan Angela Merkel'in de katılması bekleniyor.

Buluşmanın başlıca gündem maddeleri mülteci ve göç politikaları.