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Buradasınız : » » Mulhouse'da el yapımı patlayıcı infilak etti

Mulhouse'da el yapımı patlayıcı infilak etti

Kundaklama sonucu çıkan yangında 5 kişinin hayatını kaybettiği Fransa'nın Mulhouse kentinde bu kez bir binanın girişinde el yapımı patlayıcının infilak etti.

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Mulhouseda el yapımı patlayıcı infilak etti

Mulhouse Emniyetinden yapılan açıklamada, Brunstatt Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir binanın girişinde, asit kloridik ve alüminyum karışımı kullanılarak hazırlanan bir el yapımı patlayıcının infilak ettiği kaydedildi.

Patlama sonucu ortaya çıkan zehirli dumandan 4 kişinin etkilendiği belirtilirken, 30 yaşında bir kadının tedavi için hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Patlama sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye görevlisi ve ambulans sevk edilirken çevreye yayılan kimyevi maddelerin temizliği için iki saat süren bir çalışmanın yürütüldüğü açıklandı.

Olayla ilgili soruşturma açılırken bölgede bulunan vatandaşlara da benzer olaylara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Mulhouse'un Bourtzwiller Mahallesi'nde pazar gecesi çıkan yangında 3'ü Türk vatandaşı 5 kişi hayatını kaybetmişti. Kundaklama sonucu çıktığı açıklanan yangında 3'ü ağır olmak üzere 8 kişi yaralanmıştı.

Etiketler: Mulhouse, el yapımı patlayıcı
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