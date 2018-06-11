Mukteda es-Sadr: Irak tehlikede

Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün seçim sandıklarının bulunduğu en büyük depoda yangın çıkması sonrasında yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki mevcut siyasi, ekonomik ve güvenlik şartlarından duyduğu memnuniyetsizliği dile getiren Sadr, siyasi liderlere "güç ve makam kavgasından uzak durarak ülkenin çıkarı için çalışmaları" çağrısı yaptı.

Sadr'ın açıklaması şöyle:

"Irak yoksul, mazlum, öksüz, yaralı, dul, yaslı, yaşlı ve engellilerle dolu. Elektriksiz, tarımsız, sanayisiz, malsız, alt yapısız, hizmetsiz ve güvenli olmayan sınıra sahip Irak'ta hala Baas'ın izleri ve açık diktatörlüğü söz konusu. Makam, çıkar, nüfuz ve güç için ettiğiniz kavgalar yeter.

Dış müdahaleler, patlamalar, terör, çatışma ve suikastları sonlandırmanın zamanı artık gelmedi mi? Silahları cami ve Hüseynilerde saklamak yerine silahlardan arınarak bunları devlete teslim etmenin zamanı gelmedi mi? Birileri ne zamana kadar yabancıların iradesine boyun eğmeye devam edecek? Sınırın ötesindekiler kim?"

Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu, 12 Mayıs'taki genel seçimlerde 329 sandalyeli meclise 54 milletvekili göndererek seçimin galibi olmuştu.

Kasıtlı yakıldığı iddia edilmişti

Irak Meclisi, 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere hile karıştığı gerekçesiyle oyların yeniden elle sayılması kararını almıştı. Başkent Bağdat'ta oy pusulalarının olduğu seçim sandıklarının tutulduğu en büyük depoda dün yangın çıkması, başta seçimlerin iptali olmak üzere birçok tartışmaya neden olmuştu.

Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi, seçimlerin iptali ve yeniden sandık başına gidilmesi çağrısı yaparken, Mukteda es-Sadr'a bağlı Politbüro Temsilcisi Ziya el-Esedi ise, yangının "kasıtlı" olarak çıkarıldığını ve buradaki amacın seçimlerin iptali olduğunu ileri sürmüştü.

Kaynak: AA