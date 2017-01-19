Muhalifler ateşkesi ihlal etmiyor

Suriye'de 30 Aralık tarihinde başlatılan ateşkese sadık kalan muhalifler Türkiye'nin garantörlüğüne riayet etti.

Türkiye'nin muhalefet, Rusya'nın da rejim güçlerinin garantörlüğünü üstlendiği ateşkes, 30 Aralık gecesi yürürlüğe girmişti.

Ancak 21. günündeki ateşkesin ilk anlarından başlamak üzere Esed ordusu ve rejim yanlısı yabancı terörist gruplar, ülkenin birçok noktasında ateşkesi ihlal etti.

Özellikle Şam'ın batı kırsalındaki Barada Vadisi'ndeki yerleşimler Esed ordusunun havadan varil bombalı saldırıları ile yabancı gruplardan Hizbullah'ın füze ve top atışlarına maruz kaldı.

Edinilen bilgilere göre, rejimin ve İran destekli grupların ihlallerinde İdlib'te 21, Şam'a bağlı Doğu Guta bölgesi ve Barada Vadisi'nde toplam 19, Deraa'da 8, Hama ve Humus'ta 6'şar, Halep'in batı kırsalında 12 olmak üzere toplam 72 sivil yaşamını yitirdi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) da 15 Ocak'ta yayınladığı raporda, ateşkesin ilk 2 haftasında rejim güçleri ve destekçilerinin ateşkesi 311 kere ihlal ettikleri duyurmuştu.

Diğer taraftan, Türkiye'nin garantörlüğünü üstlendiği muhalifler yalnızca rejim saldırıları yoğunlaştığında meşru müdafaa amaçlı karşılıklar verdi. Bunun dışında şiddetli bir saldırı ya da toprak kazanma amaçlı bir saldırıya girişmedi.

Türkiye, üstlendiği garantörlüğü, muhaliflerin ateşkes sürecine riayet etmesiyle başarıyla yerine getirmiş oldu.