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Muhalif lider Nikol Paşinyan Başbakanlığa resmen aday gösterildi

Ermenistan'da muhalif lider Nikol Paşinyan, lideri olduğu Çıkış İttifakı Grubu Partisi'nden (Yelq) Başbakanlığa resmen aday gösterildi.

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Muhalif lider Nikol Paşinyan Başbakanlığa resmen aday gösterildi

Ermenistan'da protesto gösterileriyle gündeme gelen muhalif lider Nikol Paşinyan'ın, yarın yapılacak erken seçimlerde Yelq Partisi'nin Başbakan adayı olacağı resmen açıklandı.

Çıkış İttifakı Grubu Partisi (Yelq) üyesi Ararat Mirzoyan, Paşinyan'ın Başbakanlık görevine resmen aday gösterildiğini söyledi.

Mirzoyan, "Paşinyan'ın Başbakanlığa adaylığı teklif edildi. Yelq bugün parlamentonda bulunan, Cumhuriyetçi Parti de dahil, üç diğer partiyle de görüşecek" dedi.

Ermenistan'da neler oluyor?

Serj Sarkisyan'ın iki dönem süren cumhurbaşkanlığının ardından başbakan olmasıyla Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yaklaşık iki hafta boyunca gösteriler düzenlenmişti.

Sarkisyan'ın istifası için 13 Nisan'da başlayan protestolar, başkent Erivan'da silah taşımayan bir grup askerin hükümet aleyhindeki göstericilere katılmasıyla tırmanmıştı.

Bu durum üzerine istifa eden Sarkisyan yaptığı yazılı açıklamada, "Ben yanılmışım. Şimdiki durumda birkaç çözüm yolu var ancak ben bunların hiçbirini seçmiyorum. Bu benim tarzım değil. Ülkenin liderliğini bırakıyorum" demişti.

Ermenistan’da mevcut yönetime karşı olan muhalif hareketin lideri Paşinyan, geçici Başbakan Karen Karapetyan’la görüşmek istemiş, Karapetyan ise Paşinyan'la görüşmeyi reddetmişti.

Muhalif lider Paşinyan da Karapetyan’ın olumsuz cevabı sonrası halkı daha büyük bir protesto gösterisi için Pazar günü medyanlara çağırmıştı.

Pazar gece geç saatlere kadar meydanlarda protesto gösterileri düzenleyen halk, Paşinyan'ın Başbakanlığı lehine sloganlar atmıştı.

Kaynak: TRT Haber, AFP

Etiketler: seçim, Paşinyan, Ermenistan, erken seçim
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