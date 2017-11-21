Mugabe'nin kabine toplantısına kimse katılmadı

Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesinden (ZANU-PF) Lovemore Matuke, basın toplantısı düzenledi.

Matuke, Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin kabine toplantısına katılmayan bakanların, devlet başkanını nasıl görevden alacaklarını tartışmak için kendi aralarında görüşme yaptığını belirtti.

Pazar akşamı devlet televizyonundan ulusa seslenen Mugabe, görevinden ayrılmayacağını ve başkanlığından alındığı ZANU-PF'nin aralık ayında yapılacak kongresine başkanlık edeceğini açıklamıştı.

Askeri müdahalenin ülkedeki anayasal düzene ve başkanlık makamına tehdit olmadığını savunan Mugabe, ülkede ekonomi dahil bir dizi endişe yaratan konudan haberdar olduğunu ve krizin ortasında dahi devletin ana kurumlarının işlediğini belirtmişti.

Zimbabve ordusu, geçen hafta çarşamba günü başkente girerek devlet televizyonunu ele geçirmiş, sabaha karşı televizyonda okunan bildiride ise askeri müdahalenin "darbe olmadığı" öne sürülmüştü. Mugabe'nin istifasını isteyen ve askeri müdahaleyi destekleyen binlerce kişi, geçen hafta başkent Harare'de yürüyüş düzenlemişti. ZANU-PF, Mugabe'nin yerine parti başkanlığına eski Devlet Başkanı Yardımcısı Mnangagwa'yı getirmişti.

Güney Afrika'da bulunan Mnangagwa ise güvenliği garanti alınana kadar ülkeye dönmeyeceğini açıklamıştı.

AA