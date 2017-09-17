Mostar Köprüsü'nde nefes kesen yarışma

Bosna Hersek'teki Osmanlı yadigarı tarihi Mostar Köprüsü, heyecan dolu bir etkinliğe sahne oldu. Dünya Uçurum Dalışı yarışlarının Bosna Hersek ayağında yarışmacılar akrobatik hareketlerle tam bir görsel şölen ortaya koydu.
Bosna Hersek'teki Osmanlı yadigarı tarihi Mostar Köprüsü, heyecan dolu bir etkinliğe sahne oldu.
Bosna Hersek'teki Osmanlı yadigarı tarihi Mostar Köprüsü, heyecan dolu bir etkinliğe sahne oldu. Dünya Uçurum Dalışı yarışlarının Bosna Hersek ayağında yarışmacılar akrobatik hareketlerle tam bir görsel şölen ortaya koydu.