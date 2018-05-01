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Buradasınız : » » Mossad'ın İran'a ait belgeleri bir gecede ele geçirdiği iddia edildi

Mossad'ın İran'a ait belgeleri bir gecede ele geçirdiği iddia edildi

İsrail istihbarat servisi Mossad'ın İran'ın nükleer çalışmalarına ait belgeleri Ocak'ta ele geçirdiği ileri sürüldü.

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Mossadın İrana ait belgeleri bir gecede ele geçirdiği iddia edildi

İsrailli üst düzey ve ismi açıklanmayan bir yetkili, ABD'nin New York Times gazetesine konuştu.

Yetkili, İran nükleer programı hakkında 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfalık gizli bilgileri içerdiği ileri sürülen belgelerin tutulduğu yerin Şubat 2016'da Mossad'ın tespit ettiğini açıkladı. 

Ajanlar ele geçirdi, İsrail'e kaçırdı

Belgelerin bulunduğu yerin, tespit edildiği tarihten bu yana Mossad'ın izlediğinden bahseden yetkili, geçen ocak ayında da ajanların binaya girerek belgeleri bir gece ele geçirdiğini ve aynı gece içinde İran'dan İsrail'e kaçırıldığını söyledi.

Farsça olması zaman aldı

Yetkili ayrıca belgelerin bir çoğunun Farsça olarak yazıldığı ve analiz sürecinin zaman alması nedeniyle belgelerin ele geçirildiği tarihten ancak 4 ay sonra açıklanabildiğini sözlerine ekledi.

Trump'ın haberi var

Mossad Başkanı Yossi Cohen'in, geçen ocak ayında Washington'a yaptığı ziyaret sırasında ABD Başkanı Donald Trump'a operasyonla ilgili bilgi verdiği de iddia edildi.

Netanyahu iddiayı ortaya attı 

İsrail Başbakanı Netanyahu dün yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etti.

Netanyahu, İsrail istihbaratının "İran nükleer programı hakkında 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfa gizli bilgiye" ulaştığını söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: MOSSAD, iran, israil
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