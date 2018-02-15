Moskova'daki elçiliklere 'beyaz toz' içeren zarflar gönderildi

Moskova Emniyet Müdürlüğünden Rus haber ajansı RİA Novosti’ye yapılan açıklamada, başkentte bulunan bazı büyükelçiliklere içinde beyaz toz bulunan zarflar gönderildiği belirtildi.

Emniyet yetkililerinin zarflara el koyarak araştırmalara başladığına dikkat çekilen açıklamada, ilk belirlemelere göre zarfların içinde zararlı bir maddeye rastlanmadığı kaydedildi.

Zarfların hangi büyükelçiliklere gönderildiğine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi. Adlarının açıklanmasını istemeyen bazı kaynaklar, söz konusu zarflardan birinin Hollanda Büyükelçiliğine gönderildiğini iddia etti.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğine ise şüpheli zarf gönderilmedi.

Trump'ın gelinine de gönderilmişti

Son günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın eşi ve Londra parlamentosu da dahil olmak üzere çok sayıda yere içinde beyaz toz bulunan zarflar gönderilmişti.

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Kaynak: AA