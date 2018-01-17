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Moskova'da tarihin 'en karanlık ayı' Aralık 2017 oldu

Rusya'nın başkenti Moskova'da güneş Aralık 2017'de yalnızca 6-7 dakika görüldü.

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Moskovada tarihin en karanlık ayı Aralık 2017 oldu

Moskova’da güneşin yüzünü yalnızca 6-7 dakika gösterdiği Aralık 2017, kent tarihinin "en karanlık ayı" olarak kayıtlara geçti. 

Rusya Meteoroloji Merkezi (Hidrometsentr) Başkanı Roman Vilfand, Moskova’da geçen ay güneşin bulutlar nedeniyle sadece 6-7 dakika görüldüğünü söyledi.

Bu sürenin başkent tarihindeki en düşük süre olduğuna işaret eden Vilfand, "İnsanlar bu bilgiyi duyduklarında, 'Neden depresyonda olduğumuzu şimdi anladık' diyor" ifadelerini kullandı.

Moskova tarihinde bir önceki en karanlık ay, güneşin yalnızca 3 saat görüldüğü Aralık 2000 olmuştu.

Kaynak: AA   

Etiketler: rusya, Moskova, karanlık ay
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