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Buradasınız : » » Moskova'da kar yağışı 60 yılın rekorunu kırdı

Moskova'da kar yağışı 60 yılın rekorunu kırdı

Soğuk ve yağışlı hava Avrupa'yı etkisi altına aldı. Moskova'da rekor kar yağışı görüldü, Paris'te 45 bölgede turuncu alarm verildi, Madrid'de de yollar kapandı.

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Rusya'nın başkenti Moskova'ya kış ortalamasına göre bir aylık kar, iki günde yağdı.

60 yılın kar yağışı rekoru kırıldı, kar kalınlığı yarım metreyi geçti.

Moskovalılar, sokağa kayaklarıyla çıktı.

Kentte şimdiye kadar 1 milyon 200 bin metreküp kar temizlendi.

Moskova yakınlarında yolları açmak için ordu da devreye girdi.

2 binden fazla ağaç, karın ağırlığına dayanamayarak elektrik tellerinin üzerine devrildi.

Moskova okullar bir gün tatil edildi.Tipi nedeniyle çok sayıda uçak seferi iptal edildi.

Fransa'da 45 bölgede turuncu alarm

Kar yağışı ve soğuk hava Fransa’da da kendini hissettiriyor.

Lapa lapa yağan kar Fransız Parlamentosu’nu ve Champs Elysees’yi beyaza bürüdü.

Ülke genelinde başkent Paris'in de içinde bulunduğu 45 bölgede turuncu alarm verildi.

Madrid’de 18’den fazla yol ulaşıma kapandı

İspanya da soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında.

Yoğun kar yağışı ülkenin büyük bölümünde hissediliyor.

Madrid’de 18’den fazla yol ulaşıma kapandı.

Olumsuz hava koşulları ve kaygan yollar trafikte aksamalara neden oldu.

Zorunlu olmadıkça ülkenin kuzey ve Madrid dahil merkezdeki bölgelerinde trafiğe çıkılmaması önerildi.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: rusya, Moskova kar, Moskova
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