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Buradasınız : » » Moskova'da kar fırtınası: Ağaçlar devrildi, yollar kapandı, uçak seferleri iptal oldu

Moskova'da kar fırtınası: Ağaçlar devrildi, yollar kapandı, uçak seferleri iptal oldu

Rusya'nın başkenti Moskova, son yılların en yoğun kar yağışıyla karşı karşıya kaldı.

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Moskovada kar fırtınası: Ağaçlar devrildi, yollar kapandı, uçak seferleri iptal oldu

Moskova'da kar ve tipi yüzünden göz gözü görmüyor.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, en az 2 bin ağaç, kentte karın ağırlığına dayanamayarak devrildi.

Birçoğu devrilirken enerji hatlarını kopardı.

Enerji hatlarının kopması yüzünden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı, 5 bin kişi de elektriksiz kaldı.

Yetkililer halkı, araçlarını ağaçların altına park etmemeleri konusunda uyarıyor.

Yollar kapandı, uçak seferleri iptal edildi

Moskova havaalanında 150'den fazla uçak seferi iptal edildi.

Rusya'nın batısında da yollar kar yüzünden kapalı.

40 bin kişinin elektriksiz kaldığı belirtiliyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: rusya, Moskova, Kar yağışı, kar
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