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Moskova'nın merkezi alevlere teslim!

Rusya’nın başkenti Moskova’daki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi.

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Moskovanın merkezi alevlere teslim!

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, başkent Moskova'daki Sindika Alışveriş Merkezi'nde henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan yangından 55 bin metrekarelik alanın etkilendiğini açıkladı.

Yangın nedeniyle alışveriş merkezi ve yakınlarındaki 3 bin kişinin tahliye edildiği vurgulanan açıklamada, alışveriş merkezinin park yerindeki bazı araçların yangın nedeniyle patladığı belirtildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra iki helikopter de sevk edildi.

Yetkililer, yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Etiketler: Moskova'da alışveriş merkezinde yangın, Moskova'da yangın
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