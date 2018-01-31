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Moskova’da 24 saatte 700 trafik kazası yaşandı

Rusya’nın başkenti Moskova’da şiddetli kar yağışı ve fırtına sebebiyle son 24 saat içerisinde 700’e yakın trafik kazası meydana geldi.

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Moskovada 24 saatte 700 trafik kazası yaşandı

Trafiğin yoğun olduğu başkentte şiddetli kar yağışı trafik kazalarına zemin oluşturdu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “30 -31 Ocak 2018 tarihlerinde 24 saat içerisinde 691 kaza meydana geldi” dedi.

Moskova’da 25 kaza meydana geldi, 1 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Öte yandan, kazalarda ölüm ve ciddi yaralanmaların yaşanmadığı, araçlarda maddi hasarın meydana geldiği belirtilerek kar yağışının yanı sıra sürücülerin trafik kurallarına uymadığı da aktarıldı.

Kaynak: İHA 

Etiketler: rusya, Moskova, Kar yağışı, Fırtına, trafik Kazası
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