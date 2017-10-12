'Moskova ile ilişkiler, entegrasyonlara engel olmamalı'

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Rusya'nın Sırbistan'ın büyük bir ortağı olduğuna işaret ederek, "Moskova ile ilişkilerimiz, Avrupa-Atlantik entegrasyonlara engel olmamalı." dedi.

Brnabic, 7. Belgrad Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Sırbistan'ın NATO'nun güvenilir bir ortağı olduğunu ve NATO ile çok iyi ilişkileri bulunduğunu, ancak askeri anlamda tarafsız kalmayı sürdüreceğini söyledi.

Sırbistan'ın hedefinin Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyon olduğunu vurgulayan Brnabic, "Bölgede istikrar olmadan başarılı bir entegrasyon da düşünülemez. Sırbistan, bölge ülkelerin birbirlerine daha fazla bağlanmaları için elinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.

Brnabic, Rusya'nın Sırbistan'ın büyük bir ortağı olduğunu iki ülkenin iyi ilişkileri bulunduğunu belirterek, "Moskova ile ilişkilerimiz, Avrupa-Atlantik entegrasyonlara engel olmamalı." dedi.

Sırp başbakan, ülkesinin karşılaştığı en önemli güvenlik sorunları olarak, "Sırbistan'ın son derece hassas olduğu" Kosova meselesi ile maruz kaldıkları siber saldırıları gösterdi.

Foruma katılan Dışişleri Bakanı İvica Dacic de Kosova meselesine dikkati çekerek, Belgrad ile Priştine arasındaki diyalog sürecinin devam etmesinden yana olduklarını söyledi.

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj'ın, AB arabuluculuğundaki diyalog sürecine ABD'nin de katılması önerisiyle ilgili Dacic, buna karşı olduklarını ifade etti.