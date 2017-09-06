Morolu Müslümanlardan yardım çağrısı

Filipinler'in güneyindeki Mindanao eyaletine bağlı Marawi kentinde süren çatışmalar nedeniyle Müslümanlar büyük sıkıntı yaşıyor.

Evini terk etmek zorunda kalan Morolu Müslümanlardan 34 yaşındaki Hanna Mahasimbır, çatışma alanından 3 yaşındaki ikizleriyle saatlerce yürüyerek 40 kilometre uzaklıktaki İligan'a kaçanlardan.

İligan'daki amcasının evinin bahçesinde yaptıkları 6 odalı barakada 18 mülteci aileyle yaşamak zorunda kalan Mahasimbır, bu dramın son bulması için yardım talebinde bulundu.

"Çocuklarım çok korktu"

Anne Mahasimbır, en başta önemsiz zannettikleri 23 Mayıs'ta başlayan çatışmaların daha sonra yoğunlaştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Şehri terk etmemiz için uyarı yapıldı. Uyarı anonsunda 'Şehri terk edin, biz burada savaş başlatacağız.' deniyordu. Çocuklarım çok korktu. Bunun üzerine eşyalarımızı almadan evimizi terk etmek zorunda kaldık. Herkes canını kurtarmak için şehri terk etti. Biz de çocuklarımızı kucağımızda taşıdığımız için yanımıza eşya alamadan çıktık.

Marawi'den buraya kadar yürüyerek geldik. Arabayla bir saat süren yolculuğu çocuklarımla yürümek zorunda kaldık. Bizimle beraber yürüyenler arasında bazı insanlar sırtlarında yaşlı annelerini taşıyorlardı. Bazı insanlarda hayvanlarını alıp yürüyerek şehri terk ettiler."

"Yiyeceğe ve çocuklar için ilaca ihtiyacımız var"

Mahasimbır, amcasının evinin bahçesinde yaptıkları 6 odalı barakada 18 ailenin kaldığını dile getirdi.

Barakalarda büyük mağduriyet yaşadıklarını vurgulayan Mahasimbır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her bir odada 3 aile kalıyoruz. Odalar çok kalabalık ve sıcak oluyor. Yaşadığımız yerde hastalıkların yayılması biraz daha rahatsız ediyor. Burada yaşayan insanların muhacir olduklarını ifade etmek için evimizin önüne yeşil bayrak astık. Hükümetten ayda iki defa yardım geliyor ama gönderdiği pirinçlerin içinden taş ve solucan çıkıyor. Pirinçleri dört defa yıkamak zorunda kalıyoruz. Bunları yemekle karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. Çocuklar büyük sıkıntı yaşıyor. Yiyeceğe ve çocuklar için ilaca ihtiyacımız var."

Bunun yanında, çoğunlukta olan Hristiyanların Müslümanlarla birlikte yaşamak istemediğini anlatan Mahasimbır, Hristiyanların uygulamaları nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Mahasimbır, "Sadece Türkiye'deki Müslümanlara değil dünyadaki bütün Müslüman devletlerine ve kardeşlerime mesajım şudur: Marawi'den buraya hicret etmiş bulunuyoruz. Lütfen kalbinizin sesini dinleyin ve bize yardım edin. Her türlü yardıma çok ihtiyacımız var." dedi.