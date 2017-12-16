Moritanya'da ABD'nin Kudüs kararı protesto edildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı tüm dünyayı ayağa kaldırdı.

"Kudüs Filistin'in ebedi başkentidir." sloganları bu kez Moritanya’nın başkenti Novakşot’tan yükseldi.

Aralarında milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin de olduğu yüzlerce kişi, ABD’nin Kudüs provokasyonuna tepki gösterdi.

Gösteriye katılan sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden Muhammmed Gulam, Arap liderlerin Filistin meselesine yönelik tutumundan esef duyduğunu söyledi.

Gulam, Arap rejimlerin, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediğini savunarak, halklara Kudüs'e sahip çıkma çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Trump’ın, 6 Aralık’ta yaptığı açıklamanın ardından dünyanın her yerinde nerdeyse her gün karara karşı protestolar düzenleniyor.

Kaynak: AA

