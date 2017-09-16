Moreno'dan "gizli kamera" suçlaması

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, selefini odasına gizli kamera yerleştirmek ve böylece kendisini uzaktan gizlice izlemekle suçladı.

Moreno, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ofisinde gizli kamera düzeneği bulunduğunu duyurdu.

"Şoke olduğunu ve öfkelendiğini" belirten Moreno, bu durumu gizliliğin ihlali olarak değerlendirdi.

Televizyonda yayınlanan açıklamasında Moreno, gizli kameranın, eski Devlet Başkanı Rafael Correa tarafından cep telefonuyla uzaktan izlendiğini ileri sürdü.

Moreno olayın, ofisinde birisinin kameranın saklı olduğu duvarın ısındığını fark etmesiyle tesadüfen ortaya çıktığını ifade etti.

Ofisinin her sabah güvenlik taramasından geçirildiğini vurgulayan Moreno, bunun kameranın günlük taramanın ardından uzaktan aktive edildiği anlamına geldiğini kaydetti.

Devlet Başkanı Moreno, selefi hakkındaki suçlamaya ilişkin herhangi bir kanıt sunmadı. Correa ise hakkındaki iddiaya henüz yanıt vermedi.

Moreno, konuyla ilgili derhal soruşturma açılması için çağrıda bulundu.

Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'da geçen nisan ayında yapılan devlet başkanlığı seçiminin galibi Lenin Moreno olmuştu.

Ekvador'da 2007'den 2017'ye kadar görev yapan eski Devlet Başkanı Rafael Correa, Moreno'nun zaferini sosyal medya üzerinden kutlamış ve "Ülkemiz için harika haber: Devrim, Ekvador'da yeniden başarı kazandı. Milyonlarca dolar paraya ve medyalarına rağmen sağ mağlup oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Lenin Moreno, 1998'de uğradığı silahlı saldırıdan bu yana tekerlekli sandalye kullanıyor. Seçim vaatlerini engelliler, kadınlar ve yaşlılara yönelik sosyal hakların artırılması üzerine yapan Moreno, 2007-2013 yıllarında dönemin Devlet Başkanı Rafael Correa'nın yardımcılığını yapmıştı. Kendisini "21. yüzyıl sosyalisti" olarak tanımlayan Correa, ilk kez 2006'da iktidara gelmiş, 2009 ve 2013'te yeniden seçilmişti.