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Moon'dan Kuzey Kore'ye 'kırmızı çizgi' uyarısı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'yi "kırmızı çizgiyi" geçmemesi konusunda uyardı.

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Moondan Kuzey Koreye kırmızı çizgi uyarısı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'yi "kırmızı çizgiyi" geçmemesi konusunda uyardı.

Japon haber ajansı Kyodo'nun, Güney Kore Devlet Başkanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Moon, başkent Seul'de eski Birleşik Krallık Başbakanı David Cameron ile görüşmesinde, Kuzey Kore'nin "başarılı bir kıtalararası balistik füze denemesi yaptığı" yönündeki iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

Kuzey Kore'yi "kırmızı çizgiyi" aşmaması konusunda uyaran Güney Kore Devlet Başkanı Moon, "Umarım Kuzey Kore geri dönüşü olmayan köprüyü geçmez." dedi.

Bu arada, Genelkurmay Başkanlığında askeri operasyonları yürütmekle görevli Tümgeneral Cho Han Gyu, yerel televizyon kanallarında yayınlanan açıklamasında, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadı.

Cho, Kuzey Kore'nin devam eden provokatif faaliyetlerinin, Kim Jong-un'un liderliğinin yıkımı olacağını dile getirerek, bu davranışın, Kore Yarımadası'nda barış ve istikrar için yapılan uluslararası çağrılara karşı açık bir meydan okuma olduğunu söyledi.

Pyongyang yönetiminden bölgedeki tansiyonu artıran eylemlerini durdurmasını isteyen Cho, denemesi yapılan füzenin, Kuzey Kore'nin iddia ettiği gibi kıtalararası olup olmadığının anlaşılması için kapsamlı inceleme yapılacağını belirtti.

Etiketler: Moon, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, kırmızı çizgi uyarısı
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